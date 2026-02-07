Kenan Yıldız Juventus ile nikah tazeledi!

Juventus'ta gösterdiği performans ile takımın yıldız futbolcularından biri haline dönüşen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın, İtalyan ekibiyle sözleşme uzatıp uzatmayacağına dair iddialar gündemdeydi. Juventus, bu iddialara son noktayı koydu ve resmi sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Bu gelişmeyi videolu bir paylaşım ile duyuran Juventus, "Hikayemiz devam ediyor. Gelecek siyah beyazdır. Kenan Yıldız 2030'a kadar." notunu düştü.

DAMIEN COMOLLI: KENAN, ADINDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ BİR YILDIZ

Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığının açıklanmasının ardından Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli konuştu. Comolli, "Kenan, adından da anlaşılacağı gibi bir yıldız, ama aynı zamanda takıma nasıl hizmet edeceğini bilen bir lider ve şampiyon. Juventus ailesinin değerleriyle aynı olan, büyük değerlerle büyümüş genç bir adam. Juventus'u hak ettiği başarıya geri döndürmek ve geleceğin Juve'sini inşa etmek istiyoruz. Kenan'ın sözleşmesinin yenilenmesi bu yolda önemli bir adım, ancak tek adım olmayacak." Dedi.

KENAN YILDIZ: BU TAKIMI ÇOK SEVİYORUM ÇÜNKÜ...

Kenan Yıldız ise sözleşmesinin uzatılmasının ardından "Herkese teşekkür ederim ve benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Bu takımı çok seviyorum çünkü burada büyük işler başaracağımdan eminim ve taraftarların her zaman arkamda olacağından da eminim. Çok teşekkür ederim, sonuna kadar!" İfadelerini kullandı.

LUCIANO SPALLETTI: BU İMZA KULÜBÜN HEDEFLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise Kenan'ın sözleşme uzatması hakkında "Juventus'un geleceği için önemli bir gün. Bu imza kulübün hedefleri açısından önemli, Kenan'ın mümkün olduğunca uzun yıllar boyunca kadroda olacağını düşünmek güzel." Dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM