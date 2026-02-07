Al-Taawoun - Al-Khaleej maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Al-Taawoun ile Al-Khaleej arasındaki mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor. Peki, Al-Taawoun Al-Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Canlı izleme detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 18:20
Al-Taawoun - Al-Khaleej maçını canlı takip etmek için tıkla...

Al-Taawoun Al-Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta başlıyor? Pro Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma daha futbolseverlerle buluşuyor. Al-Taawoun ile Al-Khaleej arasındaki mücadele öncesinde en çok merak edilen konuların başında maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri geliyor. Al-Taawoun Al-Khaleej maçı canlı izlemek isteyenler için detaylar araştırılıyor.

AL-TAAWOUN AL-KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Taawoun Al-Khaleej maçı 7 Şubat 2026 günü saat 18:30'da başlayacak.

AL-TAAWOUN AL-KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Taawoun FC-Al-Khaleej Club maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
