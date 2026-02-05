CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig kış transfer sezonu

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig kış transfer sezonu

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımlar, kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Yeni isimler Süper Lig takımlarına katılırken, futbolseverler, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026?" sorusunu araştırıyor. Özellikle kış transfer döneminin son saatlerine yaklaşırken, kadrosunu güçlendirmeye çalışan takımların hangi isimleri TFF'ye bildireceği heyecanla bekleniyor. İşte, 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi bitiş tarihi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:10
Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig kış transfer sezonu

Ara transfer döneminde tempoyu artıran kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini sürdürüyor. Süper Lig ekiplerine yeni oyuncular katılırken, futbolseverler de "2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kış transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, takımların TFF'ye bildireceği son isimler büyük merak konusu haline geldi. İşte 2025-2026 sezonu ara transfer döneminin bitiş tarihine dair öne çıkan bilgiler…

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonu ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü bitecek. Kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başlarken, yaklaşık 1 ay süren tescil dönemi sonunda takımların hangi isimleri kadroya ekleyeceği heyecanla bekleniyor. Sezonun ilk transfer dönemi ise 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Her ligde farklı transfer sezonları yaşanırken, futbolseverler Avrupa'da transfer döneminin bitip, bitmediğini araştırıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer takvimi netleşti. Almanya, İngiltere ve Fransa'da kış transfer dönemi 1 Ocak'ta başladı; 31 Ocak ve 1 Şubat'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle süreç 2 Şubat'ta tamamlandı. İspanya ile İtalya'da ise transfer penceresi 2 Ocak'ta açılırken, 2 Şubat'ta kapandı. Danimarka, İskoçya ve Hollanda benzer bir takvim izlerken; Portekiz'de transfer dönemi 2 Ocak-3 Şubat, Avusturya'da 1 Ocak-6 Şubat, İsviçre'de ise 15 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında kulüplere açık olacak.

Avrupa'da transfer dönemi bitti mi?

ASpor CANLI YAYIN

Mert Günok'un hatası gole neden oldu!
F.Bahçe-Erzurumspor FK | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan davet etti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli!
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Günok'un hatası gole neden oldu! Mert Günok'un hatası gole neden oldu! 21:41
"Kocaelispor olarak talebimiz..." "Kocaelispor olarak talebimiz..." 21:22
N'Golo Kante ve Sidiki Cherif Kadıköy'de! N'Golo Kante ve Sidiki Cherif Kadıköy'de! 21:21
Junior Olaitan: Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum Junior Olaitan: Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum 21:00
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 20:48
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! 20:41
Daha Eski
"İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama..." "İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama..." 20:37
Domenico Tedesco'dan N'Golo Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan N'Golo Kante sözleri! 20:34
Skriniar ve Asllani'nin cezaları belli oldu! Skriniar ve Asllani'nin cezaları belli oldu! 20:23
Beşiktaş Kocaeli'de liderliğini korudu! Beşiktaş Kocaeli'de liderliğini korudu! 20:00
Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:00
G.Saray transferi açıkladı! G.Saray transferi açıkladı! 19:44