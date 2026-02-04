CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester City-Newcastle United CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası’nda finalin adı belli oluyor. Yarı final ilk maçında deplasmanda elde ettiği 2-0’lık net skorla Wembley kapısını ardına kadar aralayan ev sahibi ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. Kupayı geçtiğimiz sezon müzesine götüren son şampiyon konuk ekip ise, iki farklı geride başladığı zorlu deplasmanda tarihi bir geri dönüşe imza atarak unvanını koruma mücadelesini final sahnesine taşımayı hedefliyor. Peki Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 13:17
Manchester City-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Wembley yolundaki son durakta devlerin savaşı Etihad Stadyumu'nda sahne alıyor. İlk randevuda oyun disiplini ve son dakikalarda bulduğu golle büyük bir avantaj yakalayan Manchester temsilcisi, kendi evinde hata yapmadan kupadaki 10. finaline yükselmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yanda, ilk maçtaki şanssız gollerle sarsılan ancak pes etmeye niyeti olmayan konuk ekip, deplasmanda erken bir gol bularak tur umutlarını canlı tutmaya çalışacak. Taktiğin ve sabrın ön planda olacağı bu kritik doksan dakikanın sonunda kazanan taraf, kupanın büyük finalinde Arsenal'in rakibi olacak. Peki Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Newcastle United maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Manchester City-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Newcastle United maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Bernardo; Semenyo, Haaland

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Barnes, Wissa, Gordon

DİĞER
