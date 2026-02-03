CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Arsenal-Chelsea maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası

Arsenal-Chelsea maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Arsenal, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Mikel Arteta’nın öğrencileri, kendi taraftarı önünde bu üstünlüğü koruyarak adını finale yazdırmak niyetinde. Chelsea ise, Liam Rosenior yönetiminde yakaladığı çıkışı bu zorlu deplasmanda bir geri dönüşle süsleyerek Wembley’de final oynama hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için 'Arsenal-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:53
Arsenal-Chelsea maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası

Arsenal-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Emirates Stadyumu'ndaki dev Arsenal-Chelsea randevusu, her iki takım için de sezonun en kritik eşiklerinden biri niteliğinde. İlk karşılaşmada deplasman ekibinin hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki disiplini skora yansırken, ev sahibi ekip kendi sahasındaki atmosferi kullanarak rakibinin direncini erkenden kırmayı amaçlıyor. Konuk ekip tarafında ise, ilk maçta sergilenen inatçı futbolun bu kez daha bitirici bir performansla birleşmesi durumunda tarihe geçecek bir geri dönüşün planları yapılıyor. İki Londra devinin taktiksel savaşına sahne olacak mücadelede, küçük detayların ve anlık konsantrasyon kayıplarının Wembley biletinin sahibini belirlemesi bekleniyor. İşte Arsenal-Chelsea maçının detayları...

ARSENAL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Chelsea maçı 3 Şubat Salı günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşı kapsamında oynanacak Arsenal-Chelsea mücadelesi, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-CHELSEA MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

