CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Felipe Melo'ya taraftar olarak gittiği maçta çirkin saldırı!

Felipe Melo'ya taraftar olarak gittiği maçta çirkin saldırı!

Galatasaray'ın eski ve emekli yıldızlarından Felipe Melo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Melo'nun son olarak Brezilya Süper Kupası finalinde Corinthians ile Flamengo'nun karşı karşıya geldiği maçta başına gelenler gündeme oturdu. Melo, stadyumda Corinthianslı taraftarların saldırısına uğradı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 13:00
Felipe Melo'ya taraftar olarak gittiği maçta çirkin saldırı!

Brezilya Süper Kupası final maçında Corinthians ile Flamengo kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Corinthians 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmada eski Beşiktaşlı Gabriel Paulista takımının ilk golünü atan isim oldu.

Mücadeleden ziyade saha dışında yaşananlar ise gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, taraftar olarak gittiği maçta Corinthianslı taraftarların saldırısına uğradı.

Melo ile Corinthianslı taraftarlar arasındaki sözlü tartışma fiziksel saldırıya dönüştü. Gerginliğin tavan yaptığı esnada bir Corinthians taraftarı, Felipe Melo'nun tişörtünü çekti. Araya güvenlik görevlisinin girmesiyle olay büyümeden son buldu.

ESKİDEN FLAMENGO FORMASINI TERLETMİŞTİ

Şimdilerde aktif futbol kariyerini noktalayan Felipe Melo, Flamengo altyapısında yetişmiş ve sonrasında Brezilya ekibinin A takımına yükselmişti.

İŞTE O ANLAR:

F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Epstein belgelerinden "pandemi simülasyonu" çıktı! Bill Gates 2017'de koronavirüs üzerinde mi çalıştı? "Biyolojik kıyamet" senaryosu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı 13:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 13:08
Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler 12:49
Japon voleybolcudan anlamlı özür! Japon voleybolcudan anlamlı özür! 12:32
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! 12:18
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! 12:15
Daha Eski
CANLI | Udinese - Roma maçı CANLI | Udinese - Roma maçı 12:14
Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! 12:08
Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! 11:49
Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! 11:42
Knicks ve Thunder’dan galibiyet! Knicks ve Thunder’dan galibiyet! 11:32
Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! 11:20