Felipe Melo'ya taraftar olarak gittiği maçta çirkin saldırı!

Brezilya Süper Kupası final maçında Corinthians ile Flamengo kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Corinthians 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmada eski Beşiktaşlı Gabriel Paulista takımının ilk golünü atan isim oldu.

Mücadeleden ziyade saha dışında yaşananlar ise gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, taraftar olarak gittiği maçta Corinthianslı taraftarların saldırısına uğradı.

Melo ile Corinthianslı taraftarlar arasındaki sözlü tartışma fiziksel saldırıya dönüştü. Gerginliğin tavan yaptığı esnada bir Corinthians taraftarı, Felipe Melo'nun tişörtünü çekti. Araya güvenlik görevlisinin girmesiyle olay büyümeden son buldu.

ESKİDEN FLAMENGO FORMASINI TERLETMİŞTİ

Şimdilerde aktif futbol kariyerini noktalayan Felipe Melo, Flamengo altyapısında yetişmiş ve sonrasında Brezilya ekibinin A takımına yükselmişti.

İŞTE O ANLAR: