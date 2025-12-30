CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kenan Yıldız'a 'devasa' teklif

Kenan Yıldız'a 'devasa' teklif

Juventus, Avrupa devlerinin takibindeki Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdı. Tuttosport'ta "Juve, Kenan için devasa bir teklif yaptı" başlığıyla verilen haberde, 4.5 milyon euro artı bonus teklifini artıracak olan siyah-beyazlı yönetimin, yıllık 6 milyon euroluk bir öneride bulunacağı ifade edildi. Bu teklife sıcak bakan Kenan, bu hamle ile Jonathan David ile birlikte en yüksek maaşlı futbolcu olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Kenan Yıldız'a 'devasa' teklif
Kenan Yıldız'a 'devasa' teklif

Juventus, Avrupa devlerinin takibindeki Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdı. Tuttosport'ta "Juve, Kenan için devasa bir teklif yaptı" başlığıyla verilen haberde, 4.5 milyon euro artı bonus teklifini artıracak olan siyah-beyazlı yönetimin, yıllık 6 milyon euroluk bir öneride bulunacağı ifade edildi. Bu teklife sıcak bakan Kenan, bu hamle ile Jonathan David ile birlikte en yüksek maaşlı futbolcu olacak.
