Kenan Yıldız'a 'devasa' teklif

Juventus, Avrupa devlerinin takibindeki Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdı. Tuttosport'ta "Juve, Kenan için devasa bir teklif yaptı" başlığıyla verilen haberde, 4.5 milyon euro artı bonus teklifini artıracak olan siyah-beyazlı yönetimin, yıllık 6 milyon euroluk bir öneride bulunacağı ifade edildi. Bu teklife sıcak bakan Kenan, bu hamle ile Jonathan David ile birlikte en yüksek maaşlı futbolcu olacak.
