Pep Guardiola tepki gösterdiği kameramandan özür diledi!

Pep Guardiola tepki gösterdiği kameramandan özür diledi!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde 2-1 kaybettikleri Newcaste United maçı sonrasında tepki gösterdiği kameramandan özür diledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 18:25
Pep Guardiola tepki gösterdiği kameramandan özür diledi!

EFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Alman ekibi Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, "Bunu gördüğümde utanç ve mahcubiyet duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde yarın 100. maçına çıkacak olmasıyla ilgili, "Yaşlandığımı fark ediyorum. Her maç bir dönüm noktası. Bu iyi bir şey. Her sezon orada olduğumuz anlamına geliyor. Büyük bir rekabet. Oyuncular için özel bir şey. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla kendinizi sınamak inanılmaz, büyük bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Guardiola, Newcastle United mağlubiyetinin şampiyonluk şansını bitirip bitirmediğiyle ilgili soruya, "12 maçta 4 mağlubiyet aldık, çok daha iyi olmamız gerekiyor. Matematiksel olarak Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmak mümkün. Sizler deneyimli gazetecilersiniz. Dört kupayı da kazandığımız sezon kasım, aralık ayında bundan bahsettiğimi duydunuz mu, hayır. Bu durumda da bir istisna olmayacak." yanıtını verdi.

