Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcuya 'bahis' cezası

Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcuya 'bahis' cezası

TFF 2'nci Lig’de mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcu 'bahis eylemi' nedeniyle çeşitli sürelerle ceza aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 19:35
Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcuya 'bahis’ cezası

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'nda 12 futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Futbolcuların durumunu değerlendiren PFDK, sevk edilen 12 futbolcunun tamamına çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası verdi. Ligde transfer yasağı olan Mersin ekibinin sezonun geri kalan döneminde yoluna eksik kadroyla devam etmesi bekleniyor.

Mersin ekibinde ceza alan futbolcular; Alihan Kubalas ve Fırat Aras 12 ay, Semih Erdoğan, Arda Gezer, Emir Köksal ve Salih Yavaş 9 ay, Umut Aydın, Mehmet Demirözü ve Alper Duruk 6 ay, Ensar Poyrazlı 3 ay, Mehmet Gündüz ve Nurullah Aslan 45 gün.

Talisca Brezilya'ya geri mi dönecek?
Rafa Silva yine idmana çıkmadı! Beşiktaş nedenini açıkladı...
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
F.Bahçe'den 2 büyük hamle birden!
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
