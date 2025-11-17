CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Almanya-Slovakya CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Slovakya CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. haftasında Almanya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. 12 puanla ilk 2 sırayı paylaşan takımların heyecan dolu karşılaşmasında hangi takımın turnuvaya direkt katılacağı merak ediliyor. Artı 3 averajla 1. sırada yer alan Nagelsmann'ın öğrencileri evinde hata yapmak istemezken, zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Slovakya ise sürpriz bir sonuca imza atmanın yollarını arayacak. Öte yandan Leroy Sane'nin oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Almanya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 09:39
Almanya-Slovakya CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren dev bir maç sahne alıyor. 6. hafta mücadelesinde Almanya ile Slovakya, doğrudan Dünya Kupası bileti için kritik bir sınava çıkacak. Grupta 12'şer puanla ilk iki sırayı paylaşan iki ekip, liderliği ele geçirip avantajı cebine koymak için sahada tüm güçleriyle mücadele edecek. Averaj farkıyla grubun tepesinde yer alan Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Diğer tarafta Slovakya, güçlü rakibini deplasmanda yenerek tüm dengeleri değiştirme peşinde. Peki, Almanya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Slovakya maçı

ALMANYA-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. haftasında oynanacak Almanya-Slovakya maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Almanya-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta

ALMANYA-SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig Stadyumu'nda oynanacak Almanya-Slovakya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya-Slovakya maçı hangi kanalda

ALMANYA-SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Baumann; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Slovakya: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin

Almanya-Slovakya maçı nasıl, nereden izlenir

LEROY SANE ASİSTLE DÖNDÜ

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçlarında Almanya Milli Takımı kadrosuna çağrılmayan Leroy Sane, dünya basınında büyük ses getirmişti. Son hafta maçları öncesi Julian Nagelsmann tarafından bu kez tercih edilen Leroy Sane, Lüksemburg maçında yaptığı asist ve gösterdiği performansla tam not aldı. 29 yaşındaki futbolcunun Slovakya ile oynanacak krtiik maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Leroy Sane istatistikleri

ALMANYA İLE SLOVAKYA ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Almanya ile Slovakya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Panzerler kazanırken, 3 mücadeleyi de Slovakya üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan son maçı ise Slovakya 2-0 kazanarak önemli bir galibiyet almıştı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
