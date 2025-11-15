CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Slovenya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 5. haftasında Slovenya ile Kosova karşı karşıya gelecek. Son hafta maçları öncesi kritik bir viraja giren iki takım da mutlak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 7 puanla 2. sırada bulunan Kosova zorlu deplasmanda hata yapmak istemezken, 3 puanla 3. sırada yer alan Slovenya ise iç saha avantajını kullanarak kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Slovenya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Slovenya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya-Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında gözler, grubun kaderini yakından etkileyecek Slovenya–Kosova karşılaşmasına çevriliyor. Son düzlüğe girilirken her iki ekip de puan kaybına tahammül edemeyeceği bir mücadeleye çıkacak. Kosova cephesi, bugüne kadar topladığı 7 puanla 2. sırada yer alıyor ve grupta avantajını korumak istiyor. Ev sahibi Slovenya ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Slovenya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVENYA-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Slovenya-Kosova maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Stozice Stadyumu'nda oynanacak Slovenya-Kosova maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLOVENYA-KOSOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slovenya: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Gnezda Cerin, Elsnik, Horvat; Vipotnik, Sturm

Kosova: Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Krasniqi; Muslija, Avdullahu, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani

ASpor CANLI YAYIN

Oosterwolde için ayrılık iddiası!
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı!
DİĞER
Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi geldi! Son durumu duyurdular...
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Varsa yoksa Lewandowski!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? 10:52
Oosterwolde için ayrılık iddiası! Oosterwolde için ayrılık iddiası! 10:52
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! 10:46
Slovenya-Kosova maçı ne zaman? Slovenya-Kosova maçı ne zaman? 10:24
"Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." "Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." 10:21
Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı 10:16
Daha Eski
İsviçre-İsveç maçı ne zaman? İsviçre-İsveç maçı ne zaman? 10:09
Gürcistan-İspanya maçı detayları! Gürcistan-İspanya maçı detayları! 09:43
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 08:52
Bugünkü maçlar listesi 15 Kasım Cumartesi Bugünkü maçlar listesi 15 Kasım Cumartesi 08:18
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02