Slovenya-Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında gözler, grubun kaderini yakından etkileyecek Slovenya–Kosova karşılaşmasına çevriliyor. Son düzlüğe girilirken her iki ekip de puan kaybına tahammül edemeyeceği bir mücadeleye çıkacak. Kosova cephesi, bugüne kadar topladığı 7 puanla 2. sırada yer alıyor ve grupta avantajını korumak istiyor. Ev sahibi Slovenya ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Slovenya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVENYA-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Slovenya-Kosova maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Stozice Stadyumu'nda oynanacak Slovenya-Kosova maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLOVENYA-KOSOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slovenya: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Gnezda Cerin, Elsnik, Horvat; Vipotnik, Sturm

Kosova: Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Krasniqi; Muslija, Avdullahu, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani