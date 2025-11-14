CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Metehan'a 9 ay

Metehan'a 9 ay

PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Galatasaraylı Metehan Baltacı’ya 9 ay, Eren Elmalı’ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Konyasporlu Alassane Ndao ise 12 ay men edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Metehan'a 9 ay

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit ettiği futbolcuları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Kurul, dün yaptığı toplantının ardından Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca cezaları açıkladı. PFDK, sevk edilen Galatasaraylı Metehan Baltacı'ya tam 9 ay ham mahrumiyeti cezası verdi. 4 yıl 10 ay önce Silivispor'dayken bahis oynadığını açıklayan Eren Elmalı'ya ise 45 gün ceza verildi.

Trabzonspor forması giyen genç oyuncularından Boran Başkan, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. Maddesi uyarınca 3 ay, Salih Malkoçoğlu ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında en fazla cezayı alan isimlerin başında ise Konyaspor forması giyen Alassane Ndao geliyor. Senegalli oyuncu, tam 12 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Konyaspor'un diğer ismi Adil Demirbağ da 45 gün ceza aldı.

EREN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE YOK

Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, sadece Süper Lig'de değil, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyemeyecek. Tecrübeli sol bek, sarı-kırmızılıların Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olmayacak, aralık ayı sonunda takıma dönecek. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

ERCAN: NDAO OYNAMAMIŞ

Alassane Ndao'nun menajeri Doğan Ercan: "Ndao adına geçen sene 2-3 aylık bir süreçte yasal bir sitede Türkiye Ligi dışında diğer liglerde yapılan bahis işlemi var. Ancak bu işlemi Ndao değil, Ndao'nun sürekli yanında olan kulübe ve kampa gelen hatta Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptığı tespit edilmiş. O işlemler de hep Ndao'nun ya antrenmanda ya da maçta olduğu zamanlarda yapılmış."

ERSİN VE NECİP'E CEZA YOK

TFF tarafından salı günü açıklanan listede Beşiktaş'ın yıldız isimleri Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu da yer alıyordu. İki oyuncu, ertesi gün savcılığa gidip 'bahis oynamadıklarına ilişkin' başvuruda bulundular. Bu hareket sonrasında TFF, oyuncuların tedbirini kaldırmıştı. Dün de bu iki isme ceza çıkmadı.

FESHEDİLEBİLİR

CAS Hakemi Emin Özkurt, 9 ay hak mahrumiyeti alan Metehan Baltacı'yla Galatasaray'ın yollarını ayırmasında sakınca olmadığını söyledi: "6 aydan fazla ceza alan futbolcunun kulübü, futbolcunun sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanına kavuşur. Bu nedenle Galatasaray'ın Metehan Baltacı'nın sözleşmesini feshetme hakkı var."

