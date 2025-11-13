CANLI SKOR ANA SAYFA
Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 7. hafta maçında Andora ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alan Arnavutluk, 1 puanla grupta son sırada bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik haftalar öncesi Dünya Kupası'na gitme hayali kuran Arnavutluk, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 15:05
Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Andorra-Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında heyecan Andorra ile Arnavutluk arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Grubun alt sıralarında yer alan Andorra, sahasında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak isterken, 1 puanla son sırada bulunuyor. Öte yandan Arnavutluk cephesi, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Dünya Kupası bileti için kritik haftalara giren kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANDORRA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında oynanacak Andorra-Arnavutluk maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

ANDORRA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi de la FAF'ta oynanacak Andorra-Arnavutluk maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

