Andorra-Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında heyecan Andorra ile Arnavutluk arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Grubun alt sıralarında yer alan Andorra, sahasında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak isterken, 1 puanla son sırada bulunuyor. Öte yandan Arnavutluk cephesi, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Dünya Kupası bileti için kritik haftalara giren kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANDORRA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 7. haftasında oynanacak Andorra-Arnavutluk maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

ANDORRA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi de la FAF'ta oynanacak Andorra-Arnavutluk maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.