CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama!

TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama!

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması hakkında yeni açıklama yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 18:57 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 19:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması hakkında yeni açıklama yaptı. İşte detaylar...

TFF'den yapılan açıklamada; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile "Futbol Disiplin Talimatı" içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına bir takım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir. Hakemler hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ya sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur. Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir. Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk işlemi yapılan 1024 futbolcu içerisinde; mağdur olduğu iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunan, PFDK'ya sundukları belgelerle haklarında konulan idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunmaktadır. Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ifadeleri yer aldı.

Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi... Hangi konular masada?
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi! Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi! 18:23
Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı! Ederson'dan F.Bahçe'ye transferi ve Türkiye itirafı! 18:19
F.Bahçe Arsavev deplasmanda galip! F.Bahçe Arsavev deplasmanda galip! 17:43
Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı 16:31
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 16:10
Oscar hastaneye kaldırıldı Oscar hastaneye kaldırıldı 15:48
Daha Eski
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 15:21
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... 14:56
PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... 14:34
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 14:06
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 13:55
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi 13:23