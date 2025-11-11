CANLI SKOR ANA SAYFA
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın kariyerindeki son turnuva olacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 19:03
Cristiano Ronaldo’dan flaş açıklama! “2026 Dünya Kupası kesinlikle sonuncusu olacak”

Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerindeki son turnuva olacağını açıkladı. Riyad'daki Turizm Zirvesi'nde konuşan Ronaldo, "41 yaşında olacağım ve bunun büyük bir turnuvada son anım olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu tamamen bırakacağı tarihe dair de konuşan yıldız, "Anı yaşıyorum ama 'yakında' derken gerçekten yakında demek istiyorum. Çünkü futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunun içindeyim, her şeyi yaptım. Kulüplerde ve milli takımda birçok rekor kırdım. Bununla gurur duyuyorum. Artık anın tadını çıkaralım" dedi.

Tarihe geçen Ronaldo, 143 golle uluslararası düzeyde en çok gol atan futbolcu konumunda bulunuyor. Ayrıca beş farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk erkek futbolcu olma unvanına da sahip.

Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olacak 48 takımlı 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026'da ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında başlayacak. Kura çekimi ise 5 Aralık'ta Washington DC'deki Kennedy Center'da yapılacak.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ronaldo, bu yıl Al Nassr ile imzaladığı sözleşmenin ardından futbol tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.

Ronaldo ayrıca oğlu Cristiano Jr. hakkında da konuştu: "İnsanlar genelde kimsenin kendisinden iyi olmasını istemez ama ben çocuklarımın benden daha iyi olmasını isterim. Ona asla kıskançlık duymam, inan bana. Tek istediğim mutlu olması ve benim oğlum olmanın baskısını hissetmemesi. Bir baba olarak, ne olmak istiyorsa onu olabilmesi için yanındayım."

