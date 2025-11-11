1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları duyurdu. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerde forma giyen oyuncular da bu listede yer aldı. Fenerbahçe'den ise herhangi bir futbolcu yok. TFF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

47 iSiM SADECE BiR DEFA OYNAMIŞ

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır. Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir."

MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI

İsmi bahis soruşturmasında geçen Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı, A Milli Takım'ın İspanya ve Bulgaristan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Eren Elmalı, 57. maddeden PFDK'ya sevk edildi.

57. MADDE NEDİR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi şu şekilde; (1) a) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. B) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, 18 organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

F.BAHÇE'DEN KİMSE YOK

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan toplam 6 futbolcunun bahis oynadığı açıklanırken, Fenerbahçe'nin ise hiçbir oyuncunun bahis oynamadığı belirtildi. En fazla bahis oynayan futbolcu ise Alanyaspor'dan... Turuncu- yeşilli formayı giyen tam 4 futbolcunun ismi bahis oynayan oyuncular arasında yer aldı.

SÜPER LİG'DEKİ İSİMLER

BEŞİKTAŞ:

Ersin Destanoğlui, Necip Uysal

TRABZONSPOR:

Salih Malkoçoğlu Boran Başkan

GALATASARAY:

Metehan Baltacı Evren Eren Elmalı

ALANYASPOR:

İzzet Çelik Enes Keskin Yusuf Özdemir Bedirhan Özyurt

RİZESPOR:

Efe Doğan Furkan Orak

GAZİANTEP FK:

Muhammet Taha Güneş Nazım Sangare

GÖZTEPE:

İzzet Furkan Malak Uğur Kaan Yıldız

ANTALYASPOR:

Kerem Kayaarası

EYÜPSPOR:

Mükrüem Arda Türköz

KASIMPAŞA:

Ege Albayrak Ali Emre Yanar

FATİH KARAGÜMRÜK:

Furkan Bekleviç Kerem Yusuf Sirkeci

SAMSUNSPOR:

Celil Yüksel

KONYASPOR:

Adil Demirbağ Alassane Ndao

KAYSERİSPOR:

Berkan Aslan Abdulsamet Burak

işte 1.Lig'deki isimler: ADANA DEMİRSPOR

Ali Fidan, Yücel Gürol, Barış Timur

A. HOLDİNG IĞDIR FK

Hasan Aksu, Alperen Selvi, Amed Sportif Faaliyetler, Oktay Aydin, Uğur Adem Gezer, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Alberk Koç ARCA ÇORUM FK

Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Kadir Seven, Arda Hilmi Şengül

ATAKAŞ HATAYSPOR

Cengiz Demir, Selimcan Temel

PENDİKSPOR

Emircan Çiçek, Yusuf Erata, Batuhan İşen, Hakan Yeşil

BANDIRMASPOR

Tolga Kalender

BOLUSPOR

Ensar Bilir, Temel Çakmak, Mustafa Alptekin Çaylı, İsmail Kalburcu, Abdulsamet Kırım, Orkun Özdemir, Abdurrahman Üresin

ÜMRANİYESPOR

Emirhan Balarısı, Emre Kaplan, Yusuf Saitoğlu

KEÇİÖRENGÜCÜ

Alper Burak Duman, Berkan Mahmut Keskin

ERZURUMSPOR FK

Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, Muhammed Furkan Özhan, İlkan Sever, Hüsamettin Yener

ESENLER EROKSPOR

Osman Ertuğrul Çetin, Yunus Emre Gedik, Enes İşik, Muhammed Arda Kahveci, Muhammed Birkan Tetik

VAN SPOR

Faruk Can Genç, Mustafa Taşdemir

İSTANBULSPOR

Abdullah Dıjlan Aydın, Kerem Kabadayı, Yusuf Ali Özer, Enver Azmi Sarıalioğlu, Fatih Tultak, Ali Şahin Yılmaz

MANİSA FK

Bartu Göçmenü, Fırat İnal, Samet Karabatak, Kadir Kaan Yurdakul

SİVASSPOR

Mehmet Albayrak, Ahmet Abdullah Çakmak, Mert Çelik, Çağlayan Menderes, Ali Şaşal Vural

SAKARYASPOR

Abdurrahman Bayram, Ömer Beriş, Yunus Emre Tekoğul, Arda Türken

SERİK SPOR

Burak Asan, Erhan Çelenk, Selim Dilli, Mesut Can Tunalı

BODRUM FK

Ali Aytemur, Berşan Yavuzay

SARIYERSPOR

Engin Kadir Gıcır, Ahmet Emin Keskin, Edis Köksaldı, Muhammet Ali Özbaskıcı

1. Lig'de 77 futbolcu

2. Lig'de 282 futbolcu

3. Lig'de 629 futbolcu

Diğer, 9 futbolcu.