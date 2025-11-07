CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın izleme bilgileri

Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın izleme bilgileri

Al Najma, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal Riyadh'ı konuk ediyor. Ligin son sırasında yer alan puansız ve -11 averajlı ev sahibi ekip, çıktığı 7 maçında tamamından mağlup ayrıldı. Al Hilal Riyadh ise 17 puan ve +12 averajla 3. sırada yer alıyor. 18 puanlık Al Taawon'u geçerek zirvenin dibine yerleşmek isteyen konuk ekip, 4 maçlık galibiyet serisini 5'e çıkararak zirveyi zorlamayı planlıyor. İşte Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 13:37
Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın izleme bilgileri

Al Najma - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 8. haftasında Al Najma, evinde Al Hilal Riyadh'ı konuk ediyor. Ligde son sıraya yerleşen ev sahibi ekip çıktığı tüm karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmanın şokunu yaşıyor. İlk 7 haftada hanesine puan yazdıramayan ve -11 averajla 18. sıraya demir atan Al Najma, bu kez de ligin 3.'sü karşısında sürpriz arayacak. Al Hilal Riyadh ise bu sezon yalnızca 2 beraberlikle 17 puana ulaştı. 3. sıradan 3'ye atlamak için Al Taawon'un hata yapmasını bekleyen konuk ekip, puan kaybı ihtimalini değerlendirmiyor. Peki Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma - Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı, 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Department of Education Stadium'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Najma - Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AL NAJMA - AL HİLAL RİYADH MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

