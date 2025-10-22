CANLI SKOR ANA SAYFA
CFR Cluj teknik direktör Mehmet Topal'ı gündemine aldı!

CFR Cluj teknik direktör Mehmet Topal'ı gündemine aldı!

Romanya basını, CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal’ı aldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 18:58
CFR Cluj teknik direktör Mehmet Topal'ı gündemine aldı!

Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu. Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti 'yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.

