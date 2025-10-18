CANLI SKOR ANA SAYFA
Flaş gerçek gün yüzüne çıktı! Premier Lig'deki futbolcularımız...

Flaş gerçek gün yüzüne çıktı! Premier Lig'deki futbolcularımız...

İngiltere Premier Lig'de kariyerine devam eden Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Enes Ünal ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:15
Flaş gerçek gün yüzüne çıktı! Premier Lig'deki futbolcularımız...

Transfermarkt'de Premier Lig'de kariyerine devam eden Türk futbolcuların piyasa değerleri yeniden belirlendi. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Enes Ünal'ın değerlerindeki düşüş bir hayli dikkat çekti.

Flaş gerçek gün yüzüne çıktı! Premier Lig'deki futbolcularımız...

Sakatlığı nedeniyle formasından uzun süredir uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu Enes Ünal'ın değeri 3 milyon euro azalarak 10 milyon euro oldu.

Flaş gerçek gün yüzüne çıktı! Premier Lig'deki futbolcularımız...

Sakatlığını kısa süre önce atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 30 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi.

