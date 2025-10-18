Flaş gerçek gün yüzüne çıktı! Premier Lig'deki futbolcularımız...

Transfermarkt'de Premier Lig'de kariyerine devam eden Türk futbolcuların piyasa değerleri yeniden belirlendi. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Enes Ünal'ın değerlerindeki düşüş bir hayli dikkat çekti.
Sakatlığı nedeniyle formasından uzun süredir uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu Enes Ünal'ın değeri 3 milyon euro azalarak 10 milyon euro oldu.
Sakatlığını kısa süre önce atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 30 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi.
