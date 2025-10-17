CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İsveç Milli Takımı’nda yeni dönem! Graham Potter geliyor

İsveç Milli Takımı’nda yeni dönem! Graham Potter geliyor

Jon Dahl Tomasson’la yollarını ayıran İsveç Futbol Federasyonu, takımın başına İngiliz teknik adam Graham Potter’ı getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 19:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsveç Milli Takımı’nda yeni dönem! Graham Potter geliyor

Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Jon Dahl Tomasson ile yollarını ayıran İsveç Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz teknik adam Graham Potter ile anlaşmak üzere. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atmasının beklendiği bildirildi.

Haberde, İsveç Futbol Federasyonu'nun Potter ile Mart 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı planladığı ve İngiliz çalıştırıcının takımı 2026 Dünya Kupası'na götürmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Son olarak geçtiğimiz sezonun Ocak ayında West Ham United'ın başına geçen Potter, Premier Lig ekibiyle istediği sonuçları alamamış ve bu yıl Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.

Potter daha önce Brighton & Hove Albion'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettirmiş, kısa bir dönem de Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi!
DİĞER
Fenerbahçe'de yolcu sayısı artacak! İngilizler ondan vazgeçmiyor...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması!
Lille'den Berke Özer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djalovic Samsunspor maçından umutlu Djalovic Samsunspor maçından umutlu 18:33
Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi! Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi! 18:09
G.Birliği'nde seçim tarihi açıklandı! G.Birliği'nde seçim tarihi açıklandı! 17:24
Chobani Stadı'nda yenileme çalışması Chobani Stadı'nda yenileme çalışması 16:06
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 16:02
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 15:43
Daha Eski
F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi 15:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 15:13
Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! 15:04
FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... 14:59
Formula 1'de sıradaki durak ABD Formula 1'de sıradaki durak ABD 14:57
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti 14:29