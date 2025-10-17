İsveç Milli Takımı’nda yeni dönem! Graham Potter geliyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Jon Dahl Tomasson ile yollarını ayıran İsveç Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz teknik adam Graham Potter ile anlaşmak üzere. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atmasının beklendiği bildirildi.

Haberde, İsveç Futbol Federasyonu'nun Potter ile Mart 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı planladığı ve İngiliz çalıştırıcının takımı 2026 Dünya Kupası'na götürmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Son olarak geçtiğimiz sezonun Ocak ayında West Ham United'ın başına geçen Potter, Premier Lig ekibiyle istediği sonuçları alamamış ve bu yıl Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.

Potter daha önce Brighton & Hove Albion'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettirmiş, kısa bir dönem de Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.