Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı detayları | Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Al Fayha, Kral Salman Şehir Stadyumu'nda Al Ittihad-Jeddah ile kozlarını paylaşacak. 3. sırada yer alan ve aralarında 2 puan fark bulunan İttihad'a karşı kazanmak isteyen ev sahibi, galibiyet peşinde koşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı 17 Ekim Cuma günü saat 18.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.