Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı detayları | Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de miili aranın ardından fikstür, 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Al Fayha ile Al Ittihad-Jeddah, açılış maçında kozlarını paylaşacak. Ligde 7 puanla 9. sırada bulunan ev sahibi, 9 puanlı Al İttihad karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın bilgileri ve detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 13:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 13:34
Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Al Fayha, Kral Salman Şehir Stadyumu'nda Al Ittihad-Jeddah ile kozlarını paylaşacak. 3. sırada yer alan ve aralarında 2 puan fark bulunan İttihad'a karşı kazanmak isteyen ev sahibi, galibiyet peşinde koşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah maçı 17 Ekim Cuma günü saat 18.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha!
Girona'da Livakovic gerginliği!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
Zaha'dan flaş sözler! "Gerçekten iğrenç"
SON DAKİKA
