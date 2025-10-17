CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Profesyonel Ligi'nde zirveye oynayan iki dev, milli aranın ardından 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Al Ahli'nin ev sahipliğinde Alinma Stadyumu'nda gerçekleşecek bu mücadele, her iki takım için de prestijli bir randevu. Al Ahli, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor; gol averajları +4 ile hücum güçlerini gösteriyorlar. Al Shabab ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanla 8. basamakta, averajları dengeli ama savunma zaafları dikkat çekiyor. Peki Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:05
Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de 5. hafta maçında Al Ahli Jeddah ve Al Shabab Riyadh kozlarını paylaşacak. Al Ahli en son deplasmanda Al Hazem'i 2-0'la geçerek üç puanı hanesine yazdırdı. Al Shabab ise son maçında Al Kholood'u deplasmanda 2-1 yenerek ritim yakaladı. Peki Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı 17 Ekim Cuma günü saat 21.00e oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

