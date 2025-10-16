CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 20:03
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti

TFF'nin açıklamasına göre İtalya Futbol Federasyonu'nun Roma'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

15-17 Ekim tarihleri arasında Napoli'de düzenlenecek Akdeniz Diyalog Forumuna (MED) katılmak üzere İtalya'da bulunan Hacıosmanoğlu, ziyarette mevkidaşı Gravina ile iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

