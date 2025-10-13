CANLI SKOR ANA SAYFA
Nazillispor'da başkan vekili Güleryüz görevinden ayrıldı!

Nazillispor'da kötü gidiş istifayı getirdi. Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz, 2 puanla düşme hattında kalmanın ardından görevinden ayrıldı. Kulüp yönetimi Güleryüz'e teşekkür etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 16:19
2'nci Lig'den geçen yıl düşen, bu sezon da 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından bir türlü kurtulamayan Nazillispor'da iç sahadaki 1-0'lık Tire 2021 FK mağlubiyeti istifa getirdi. Sezon başında 36 amatör transfer yapan, daha önce teknik ekipte değişikliğe giden Nazillispor, 6 maç sonunda 2 puanla düşme hattında kalınca Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz görevinden istifa etti.

Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazillispor'daki görevim sona ermiştir. Nazillispor ailesine, tüm yönetim kadrosuna ve futbolcu kardeşlerime gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Gönlümüz daima Nazillispor'un yanında olacaktır" ifadelerine yer verdi. Nazillispor yönetimi de konuyla ilgili olarak, "Ahmet Hüseyin Güleryüz'ün kulübümüz ile hiçbir bağı kalmamıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

