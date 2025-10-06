Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Özbekistan Milli Takımı, teknik direktörlük görevine Fabio Cannavaro'nun getirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 15:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 15:12
Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Fabio Cannavaro getirildi.

Özbekistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi.

Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

