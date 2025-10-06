Mourinho’dan Porto derbisi sonrası çarpıcı itiraf: Risk almak istemedim!

Portekiz Premier Lig'inin 8. haftasında oynanan dev derbide Porto ile Benfica kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

NAMAĞLUP LİDER PORTO DURDURULDU

Sezonun ilk yedi haftasında puan kaybı yaşamayan Francesco Farioli yönetimindeki Porto, bu sonuçla namağlup unvanını korusa da serisini sonlandırdı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise Dragao deplasmanından 1 puanla dönerek zirve takibini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, galip gelmeleri hâlinde farkı 1 puana indirme fırsatını kaçırdı.

MOURINHO: "1 PUANLA ÇIKMAK İSTEDİK"

Maçın ardından Sport TV'ye konuşan Jose Mourinho, beraberliği bilinçli tercih ettiklerini açıkça dile getirdi. Portekizli teknik adam, "Durumumuz zordu. 7 puan farkla çıkamazdık, 1 puanla çıkmak istiyorduk. Ben bile yedek kulübesinde kazanmak için risk almaya hazır değildim. Oyuncular da maçı kontrol altında tuttuklarını düşündüler çünkü kaybetmememiz gerekiyordu. Porto kaybedebilirdi ama bizim için bu seride kaybetmemek çok önemliydi. Sporting de berabere kaldı. Bu hafta sonu daha zor durumda olan bizdik ve sonunda kaybetmeden çıktık. Hâlâ buradayız, hayattayız." ifadelerini kullandı.

"HIZLI VE DİREKT OYUNCULARIMIZ YOK"

Takımının oyun karakterine de değinen Mourinho, Benfica'nın sınırlı hücum özelliklerine vurgu yaptı: "Her şeyi anlayan bir takımız ama bireysel özelliklerimiz nedeniyle hızlı ve direkt oyuncularımız yok. Yine de organizasyon olarak harikaydık. Trubin'e neredeyse hiç iş düşmedi, sadece Mora'nın direkten dönen şutu vardı."

"BİR ŞEYLER DENEYEBİLİRDİM AMA RAHAT HİSSETMEDİM"

Deneyimli teknik adam, değişiklik tercihlerini de şöyle açıkladı: "William, Pepê'den farklı bir oyuncu. 70. dakikada Dahl'ı oyuna aldıktan sonra Tomas'la savunmayı korudum. Lukebakio bitmişti, ama bir şeyler denemek için kendimi rahat hissetmedim. Leandro'yu Dedic'e yardım etsin diye oyuna aldım. Pavlidis'i düşünebilirdim, fakat risk almak istemedim. Bugün hasta görünen tek oyuncu Ivanovic'ti."

"BİR GOL ATARSAK KAZANIRDIK"

Mourinho, son olarak takımının gelişiminden memnun olduğunu belirterek şu sözlerle noktaladı: "Bu hafta Chelsea ve Porto gibi iki zorlu maç oynadık. Her ikisinde de çok iyi organizeydik. Porto'nun derinliğe inebilen oyuncuları vardı ama bizde bu özellikler yok. Bu maçlarda bir gol atabilseydik, kazanırdık."

Porto ile geçmişte büyük başarılar yaşayan Mourinho, Dragao Stadı'na bu kez Benfica teknik direktörü olarak dönmesiyle ilgili soruya ise kısa bir yanıt verdi: "Tabii ki, mükemmel bir his. Hiçbir sorun yok."