Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! Benfica-Porto derbisi öncesi endişe büyüyor

Francesco Farioli yönetiminde sezona fırtına gibi giren Porto ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'nin 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

Ancak mücadele öncesi Benfica cephesinde beklenmedik bir kriz patlak verdi. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, takımda çok sayıda futbolcunun hastalık belirtileri gösterdiği ve teknik direktör Jose Mourinho ile teknik ekipten bazı isimlerde de benzer semptomların görüldüğü bildirildi.

Benfica'da hastalığın daha fazla oyuncuya bulaşma ihtimali endişe yaratırken kulübün Porto maçı için herhangi bir erteleme talebinde bulunmayacağı ifade edildi. Portekiz Ligi yönetmeliğine göre bir takımın maça çıkabilmesi için kaleci dâhil en az 13 oyuncunun uygun durumda olması gerekiyor. Bu sayının altına düşülmesi hâlinde, doktor raporları doğrultusunda karşılaşmanın ertelenebileceği belirtildi.

Öte yandan Benfica, derbi için planlanan hazırlık programını sürdürürken Jose Mourinho'nun da karşılaşma öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacağı kaydedildi.