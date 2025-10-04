CANLI SKOR ANA SAYFA
Alessandro Del Piero'dan dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Şimdiye kadar..."

Alessandro Del Piero'dan dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Şimdiye kadar..."

Juventus'un efsane futbolcularından Alessandro Del Piero bir röportajında İtalyan devinin 10 numarasını terleten milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 11:22
Alessandro Del Piero'dan dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! "Şimdiye kadar..."

İtalya basınından La Gazzetta Dello Sport'a röportaj veren Alessandro Del Piero milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Efsane isme sorulan "Büyük idolü olduğu Yıldız ile harika bir ilişkisi var. Atalanta maçından önce, Juventus'un 10 numarası, maç öncesi CBS yayınında onu kenarda kucaklamaya geldi. Tıpkı onun gibi, o da çok erken yaşta çok ünlü oldu. Kenan'a ne tavsiye verirsiniz?" sorusuna,

"Şimdiye kadar hem saha içinde hem de saha dışında gördüğüm kadarıyla, tavsiyeye ihtiyacı yok. Çok çalışmayı seven, bu kulübün sembolü olmak ve başarılı olmak isteyen ciddi bir adam ve haklı olarak da öyle. Bence bunu doğru şekilde yapıyor. Elbette zor anlar, az ya da çok olumlu anlar olacak ve bu anlarda doğru insanlara güvenmesi gerekecek. Umarım etrafında her zaman o anda duyması gerekeni söyleyebilecek doğru insanlar olur." cevabını verdi.

İŞTE O RÖPORTAJ

