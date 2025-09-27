CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Najma - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Najma - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Ligi’nde heyecan devam ediyor! Najma - Al-Fayha karşılaşması, bugün futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmayı kaçırmamak için yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Najma - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:15 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 13:21
Najma - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Najma ile Al-Fayha, Suudi Pro Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Maç, Al-Najma Kulübü Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Najma - Al Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Ligde kritik öneme sahip bu mücadelede, her iki takım da galibiyet için sahada olacak ve taraftarlar maç öncesinde kadroları ve form durumlarını merakla takip ediyor. Peki, Najma - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Najma - Al Fayha maçını takip etmek için tıklayınız.

NAJMA AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 18:35'te başlayacak ve Al-Najma Kulübü Stadyumu'nda oynanacak.

NAJMA-AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Najma-Al-Fayha FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

