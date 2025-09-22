CANLI SKOR ANA SAYFA
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İlk maçta Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenmesini bilen Bizim Çocuklar, İspanya karşısında ise 6-0 kaybetmişti. Tekrar çıkışa geçmeyi hedefleyen Vincenzo Montella'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise "Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" ve "Milli maç bugün mü?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte, Bulgaristan-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri hakkında detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 13:15
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Millî Takımımız, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başlayan ay-yıldızlılar, ikinci maçta İspanya karşısında aldığı 6-0'lık farklı yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, bu kez sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Bulgaristan-Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan-Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ?

Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçına yaklaşık bir ay olmasına rağmen kullanıcılar, "Milli maç bugün mü?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oynayacağı Polonya maçı öncesi Bulgaristan-Türkiye maçı tarihini karıştıran futbolseverler, güncel gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor.

