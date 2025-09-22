Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? | Dünya Kupası Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Millî Takımımız, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başlayan ay-yıldızlılar, ikinci maçta İspanya karşısında aldığı 6-0'lık farklı yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, bu kez sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçına yaklaşık bir ay olmasına rağmen kullanıcılar, "Milli maç bugün mü?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oynayacağı Polonya maçı öncesi Bulgaristan-Türkiye maçı tarihini karıştıran futbolseverler, güncel gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor.