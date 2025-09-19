Rio Ave Porto maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Rio Ave Porto maçı nasıl izlenir?

Rio Ave-Porto maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Portekiz Ligi'nin 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadele sahne alıyor. Zirve yarışında kritik puanlar hedefleyen Porto, deplasmanda Rio Ave'ye konuk olacak. Taraftarlar, "Rio Ave-Porto maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Rio Ave-Porto canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...
RIO AVE PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rio Ave-Porto maçı, 19 Eylül 2025 Cuma günü 22:15'te Estadio dos Arcos Stadyumu'nda oynanacak.
RIO AVE-PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye'de Portekiz Ligi yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ve dijital platformu S Sport Plus, karşılaşmayı canlı olarak ekrana getirecek. Televizyon ve internet üzerinden bu platformlar aracılığıyla maçı izlemek mümkün olacak. Rio Ave FC-FC Porto maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
