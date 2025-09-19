CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Rio Ave Porto maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Rio Ave Porto maçı nasıl izlenir?

Rio Ave Porto maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Rio Ave Porto maçı nasıl izlenir?

Rio Ave-Porto maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? sorusu, Portekiz Ligi’nde heyecan dolu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. 2025/26 sezonu 6. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde, taraftarlar maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki,

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:21 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rio Ave Porto maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Rio Ave Porto maçı nasıl izlenir?

Rio Ave-Porto maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Portekiz Ligi'nin 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadele sahne alıyor. Zirve yarışında kritik puanlar hedefleyen Porto, deplasmanda Rio Ave'ye konuk olacak. Taraftarlar, "Rio Ave-Porto maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Rio Ave-Porto canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Rio Ave-Porto maçını takip etmek için tıklayınız.

RIO AVE PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rio Ave-Porto maçı, 19 Eylül 2025 Cuma günü 22:15'te Estadio dos Arcos Stadyumu'nda oynanacak.

RIO AVE-PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Portekiz Ligi yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ve dijital platformu S Sport Plus, karşılaşmayı canlı olarak ekrana getirecek. Televizyon ve internet üzerinden bu platformlar aracılığıyla maçı izlemek mümkün olacak. Rio Ave FC-FC Porto maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RIO AVE-PORTO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanın sahibi tek golle Serik Spor! 3 puanın sahibi tek golle Serik Spor! 16:43
G.Saray'da tarih açıklandı G.Saray'da tarih açıklandı 16:37
Beşiktaş: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! Beşiktaş: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! 16:34
F.Bahçe'de flaş gelişme! Saran'ın adaylığı... F.Bahçe'de flaş gelişme! Saran'ın adaylığı... 16:25
Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! 16:21
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 16:19
Daha Eski
FIBA açıkladı! FIBA açıkladı! 16:05
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 15:59
Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? 15:54
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 15:41
F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' 15:07
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 14:39