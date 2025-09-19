CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lecce Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? CANLI İZLE!

Lecce Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? CANLI İZLE!

US Lecce-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu İtalya Serie A’da heyecanla takip edilen maçlar arasında yer alıyor. 2025/26 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olacak bu mücadele öncesinde futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve yayın bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Lecce-Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 15:54 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 15:56
Lecce Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? CANLI İZLE!

İtalya Serie A'da heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan Lecce-Cagliari mücadelesi, futbol tutkunlarının yakın takibinde. "Lecce-Cagliari maçı ne zaman?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Lecce-Cagliari maçı hangi kanalda izlenecek?" soruları taraftarlar tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ligde orta sıralarda bulunan iki takımın kapışması, puan tablosunun şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Peki, US Lecce-Cagliari Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

US Lecce-Cagliari Calcio maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

LECCE-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. İtalya Serie A'da her iki takım da puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak.

LECCE CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ve S Sport Plus kanalları üzerinden karşılaşmanın canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca dijital platformlar aracılığıyla da maç takip edilebilecek.

LECCE-CAGLIARI MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA
