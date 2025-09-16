CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Hilal ile Al Duhail karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçlarında hata yapmak istemeyen takımlar, kazanmanın yollarını arayacak. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma heyecanla beklenirken, futbolseverler, "Al Hilal-Al Duhail maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 14:14
Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Hilal ile Al Duhail kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan'da oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

AL HILAL-AL DUHAIL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Al Hilal-Al Duhail maçı 16 Eylül Salı günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

