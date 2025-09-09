Macaristan 2-3 Portekiz | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Macaristan, sahasında Portekiz'i ağırladı. İlk yarısı 1-1 eşitlik ile sonuçlanan mücadelede kazanan taraf, 86. dakikada Joao Cancelo ile golü bulan Portekiz oldu.

Ev sahibi ekibin iki golünü de Barnabas Varga (dakika 21 ve 84) kaydetti. Portekiz'de 36. dakikada Bernardo Silva, 58. dakikada Cristiano Ronaldo fileleri havalandırdı. Joao Cancelo'nun golü ise 86. dakikada skoru atadı: 3-2.

Bu sonuç ile birlikte konuk ekip, gruplarda puanını 6'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti.