Macaristan 2-3 Portekiz | MAÇ SONUCU-ÖZET

Macaristan 2-3 Portekiz | MAÇ SONUCU-ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, zorlu Macaristan deplasmanında son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 galip geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

09 Eylül 2025 Salı 23:42
Macaristan 2-3 Portekiz | MAÇ SONUCU-ÖZET

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Macaristan, sahasında Portekiz'i ağırladı. İlk yarısı 1-1 eşitlik ile sonuçlanan mücadelede kazanan taraf, 86. dakikada Joao Cancelo ile golü bulan Portekiz oldu.

Ev sahibi ekibin iki golünü de Barnabas Varga (dakika 21 ve 84) kaydetti. Portekiz'de 36. dakikada Bernardo Silva, 58. dakikada Cristiano Ronaldo fileleri havalandırdı. Joao Cancelo'nun golü ise 86. dakikada skoru atadı: 3-2.

Bu sonuç ile birlikte konuk ekip, gruplarda puanını 6'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti.

