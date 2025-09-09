CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ekvador-Arjantin maçı izle | Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ekvador-Arjantin maçı izle | Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Lionel Messi önderliğinde grupta lider olarak yoluna devam eden Arjantin, zorlu Ekvador deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen deplasman takımı, puanını 41'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise "Ekvador-Arjantin maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ekvador-Arjantin maçı izle | Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ekvador-Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ekvador ile Arjantin, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Lionel Messi liderliğinde grupta zirvede yer alan Tangocular, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Arjantin, 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 41'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EKVADOR-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Ekvador-Arjantin maçı 10 Eylül Çarşamba günü saat 02.00'de başlayacak. Banco Pichincha Monumental Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

EKVADOR-ARJANTİN MAÇI MUTHEMEL 11'LERİ

Ekvador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Franco, Alcivar, Vite; Paez, Angulo, Valencia

Arjantin: Martinez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Gonzalez, De Paul, Paredes, Almada; Martinez, Alvarez

