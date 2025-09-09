Ekvador-Arjantin maçı izle | Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ekvador-Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ekvador ile Arjantin, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Lionel Messi liderliğinde grupta zirvede yer alan Tangocular, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Arjantin, 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 41'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Ekvador-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EKVADOR-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Ekvador-Arjantin maçı 10 Eylül Çarşamba günü saat 02.00'de başlayacak. Banco Pichincha Monumental Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

EKVADOR-ARJANTİN MAÇI MUTHEMEL 11'LERİ

Ekvador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Franco, Alcivar, Vite; Paez, Angulo, Valencia

Arjantin: Martinez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Gonzalez, De Paul, Paredes, Almada; Martinez, Alvarez