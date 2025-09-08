Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova ile İsveç karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Kosova-İsveç maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Kosova-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOSOVA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynanacak Kosova-İsveç maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

KOSOVA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova-İsveç maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.