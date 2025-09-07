CANLI SKOR ANA SAYFA
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı tıkla izle | Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı tıkla izle | Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda Orta Afrika Cumhuriyeti ile Komorlar kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler ise Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 10:12
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı tıkla izle | Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I Grubu maçında Orta Afrika Cumhuriyeti evinde Komorlar'ı ağırlayacak.

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ-KOMORLAR MUHTEMEL 11'LER

Orta Afrika Cumhuriyeti: Abimala, Basse-Zokana, Youga, Yangao, Kogbeto, Oualengbe, Gambor, Ndokomandji, Namgbema, Djimet, Mafouta

Komorlar: Boina, M Youssouf, Omari, Boura, Abdallah, Youssef, Mohamed, M'Changama, Selemani, Maolida, Said

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ-KOMORLAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı 7 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgisi bulunmuyor.

