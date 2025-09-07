Gürcistan-Bulgaristan maçı canlı izle | Gürcistan-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan-Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Türkiye'nin de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Gürcistan ile Bulgaristan, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Elemelerdeki ilk 3 puanıyla tanışmak isteyen Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, Bulgaristan maçında hata yapmadan yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Gürcistan-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Bulgaristan maçı 7 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Boris Paichadze Dinamo Arena Stadı'nda oynanacak Gürcistan-Bulgaristan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Kashia, Goglichidze, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Bulgaristan: Vutsov, Nürnberger, Dimitrov, Tsenov, Nedyalkov, Chochev, Gruev, Kraev, Minkov, Kirilov, Kolev