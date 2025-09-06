İngiltere-Andorra maçı tıkla izle | İngiltere-Andorra maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere-Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Arnavutluk, Sırbistan ve Letonya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan İngiltere ile Andorra, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Elemelerde yoluna kayıpsız devam eden İngiltere, Andorra'yı da yenerek puanını 12'ye çıkartmak istiyor. Andorra ise elemelerdeki ilk puanını kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda oynanacak İngiltere-Andorra maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Andorra maçı Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.