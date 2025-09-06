CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İngiltere-Andorra maçı tıkla izle | İngiltere-Andorra maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere-Andorra maçı tıkla izle | İngiltere-Andorra maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı K Grubu’nda devam ediyor. Arnavutluk, Sırbistan ve Letonya'nın da yer aldığı grupta gözler İngiltere ile Andorra arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Elemelerde yoluna kayıpsız devam eden İngiltere, Andorra'yı da yenerek puanını 12'ye çıkartmak istiyor. Andorra ise elemelerdeki ilk puanını kazanmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise "İngiltere-Andorra maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İngiltere-Andorra maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere-Andorra maçı tıkla izle | İngiltere-Andorra maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere-Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Arnavutluk, Sırbistan ve Letonya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan İngiltere ile Andorra, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Elemelerde yoluna kayıpsız devam eden İngiltere, Andorra'yı da yenerek puanını 12'ye çıkartmak istiyor. Andorra ise elemelerdeki ilk puanını kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, İngiltere-Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda oynanacak İngiltere-Andorra maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Andorra maçı Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Türkiye-İsveç | CANLI İZLE
Japonya-Türkiye | CANLI İZLE
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar İspanya'yı konuk ediyor Bizim Çocuklar İspanya'yı konuk ediyor 11:55
Kocaman F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Kocaman F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 11:36
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi 11:26
İngiltere-Andorra maçı bilgileri! İngiltere-Andorra maçı bilgileri! 11:19
İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İrlanda-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 11:15
Letonya-Sırbistan maçı detayları! Letonya-Sırbistan maçı detayları! 11:07
Daha Eski
Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ermenistan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 11:04
Türkiye-İsveç | CANLI İZLE Türkiye-İsveç | CANLI İZLE 10:11
Japonya-Türkiye | CANLI İZLE Japonya-Türkiye | CANLI İZLE 09:58
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce... Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce... 09:51
ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu ABD Açık tek erkekler finalinde Alcaraz'ın rakibi Sinner oldu 09:28
Barış Alper için karar çıktı! Eyüpspor maçında... Barış Alper için karar çıktı! Eyüpspor maçında... 09:24