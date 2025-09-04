Slovakya-Almanya maçı canlı izle | Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya-Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Lüksemburg ve Kuzey İrlanda'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Slovakya ile Almanya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Slovakya-Almanya maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.
SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Tehelne Pole'de oynanacak Slovakya-Almanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Skriniar, Gyömber, Hancko, Bero, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Duris
Almanya: Baumann, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Goretzka, Stiller, Adeyemi, Wirtz, Gnabry, Woltemade