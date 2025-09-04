CANLI SKOR ANA SAYFA
Slovakya-Almanya maçı canlı izle | Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya-Almanya maçı canlı izle | Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Slovakya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Lüksemburg ve Kuzel İrlanda'nın da yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen Almanya, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, etkili performans göstermeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Slovakya-Almanya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 11:57
Slovakya-Almanya maçı canlı izle | Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya-Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Lüksemburg ve Kuzey İrlanda'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Slovakya ile Almanya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Slovakya-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Slovakya-Almanya maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tehelne Pole'de oynanacak Slovakya-Almanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Skriniar, Gyömber, Hancko, Bero, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Duris

Almanya: Baumann, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Goretzka, Stiller, Adeyemi, Wirtz, Gnabry, Woltemade

