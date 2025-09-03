Rüçtü Reçber'in oğlu Hamilton'da

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski milli kalecisi Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya'nın Hamilton Academical takımına transfer oldu. İskoçya Birinci Ligi (League One) ekibinden yapılan açıklamada, İngiltere'de Queens Park Rangers forması giyen 18 yaşındaki genç santrforun Hamilton Academical'ın uzun vadeli hedeflerinde önemli rol oynayacağı kaydedildi. Reçber, Milli Takımımız'da U16 ve U17 kategorilerinde de oynadı.
