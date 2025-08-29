Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Shabab Riyadh sahasında Al Khaleej'i ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Shabab Riyadh - Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.