Samsunspor'da Olivier Ntcham: UEFA Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük zevk!

Samsunspor’un Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, UEFA Avrupa Ligi arenasında mücadele etmenin zevkli olduğunu ve turu geçmek için mücadele edeceklerini söyledi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:47
Samsunspor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, UEFA Avrupa Ligi arenasında mücadele etmenin zevkli olduğunu ve turu geçmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde Samsunspor'un orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, son taktik antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turu geçmek için mücadele edeceklerini dile getiren Olivier Ntcham, "Holse'nin ilk maçta oynamaması bizi etkiledi mi? Ne evet ne de hayır. Bizi etkilemiş olabilir. Duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Bu sadece bir oyuncu eksikliğinden olmadı. Herkese çok ihtiyacımız var. Holse, geri geldiği için çok mutluyum. Umarım yarın çok iyi performans gösterir ve turu geçeriz" dedi.

İlk maçta 10 numara pozisyonunda oynamasını da değerlendiren Ntcham, "Dürüst olmak gerekirse 10 numarada çok oynamadım. Topa sahipken 10 numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyorum. Hem 8 hem de 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Bu seviyede olmak bizim için büyük bir zevk. Kendi evimizde oynayacağız. Kulübümüz ve bizim için inanılmaz bir başarı. Herkes için bu maç çok kıymetli. Geçen sene elde etiğimiz başarılar sonucunda yarın da istediğimiz sonucu alarak bu başarıyı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
