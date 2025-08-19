CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Nassr-Al Ittihad maçı canlı izle | Al Nassr-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa Yarı Final)

Al Nassr-Al Ittihad maçı canlı izle | Al Nassr-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa Yarı Final)

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Al Nassr, Cristiano Ronaldo önderliğinde final biletini alan taraf olmak istiyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran Al Ittihad ise yeni sezona etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Al Nassr-Al Ittihad maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Nassr-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 10:25
Suudi Arabistan Süper Kupa heyecanı yarı final mücadelesiyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Al Nassr ile Al Ittihad kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus'un yönetiminde yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Al Nassr, dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo liderliğinde sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, final biletini kaparak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Al Ittihad, aynı başarıyı sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Al Nassr-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL NASSR-AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Al Nassr-Al Ittihad maçı 19 Ağustos Salı günü saat 15.00'te başlayacak.

AL NASSR-AL ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hong Kong'da oynanacak Al Nassr-Al Ittihad maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AL NASSR-AL ITTIHAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Alamri, Martinez, Boushal; Gabriel, Brozovic, Wesley; Felix, Mane, Ronaldo

Al Ittihad: Al-Shanqiti; Al-Mousa, Pereira, Sharahili, Rodriguez; Kante, Fabinho; Diaby, Hernandez, Bergwijn; Benzema

RONALDO İLE BENZEMA KARŞI KARŞIYA

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Al Nassr-Al Ittihad maçında Cristiano Ronaldo ile Karim Benzema kozlarını paylaşacak.

Bir dönem Real Madrid'de birlikte oynayıp, önemli başarılara imza atan yıldız futbolcular, bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. Takımlarının final biletini alması için kozlarını paylaşacak Ronaldo ve Benzema'nın nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

