Herkes sevinecek

TFF, NATA Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı. Riva'daki imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Buğra Tanık katıldı. Başkan Hacıosmanoğlu, "Dünya Kupası'na giderken sponsorluk anlamında da farklı çalışmalarımız olacak. Dünya Kupası'na katılım önemli. 22 sene önceki başarıyla sadece Türkiye değil her yer ayağa kalkmıştı. Müslüman ülkelerin federasyonları da bize 'Sadece 80 milyon olarak düşünmeyin. Siz başarılı olunca bizler de sevineceğiz.' diyorlar" dedi.