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Haberler Futbol Damac FC-Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac FC-Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Damac FC ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Damac FC-Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 13:52
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Damac FC-Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac FC-Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac FC ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac FC-Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC FC-AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Damac FC-Al Fateh maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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