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Haberler Futbol Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi yarı final

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi yarı final

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Al Nassr ile Kawasaki Frontale kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 13:56
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Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi yarı final

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Al Nassr ile Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - KAWASAKI FRONTALE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarında canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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