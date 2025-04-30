52 Orduspor FK - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

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Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 3. grupta yer alan 52 Orduspor FK - Pazarspor, Yeni Ordu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 52 Orduspor FK - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

52 ORDUSPOR FK - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK - Pazarspor maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

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