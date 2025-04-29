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Haberler Futbol Arsenal PSG maçı CANLI İZLE | Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final

Arsenal PSG maçı CANLI İZLE | Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Arsenal ile PSG kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 10:15
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Arsenal PSG maçı CANLI İZLE | Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final

Arsenal - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez mağlup eden Arsenal ile Aston Villa'yı gol farkıyla geride bırakan PSG kozlarını paylaşacak. Yarı finaldeki diğer mücadele ise Barcelona ile Inter arasında oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSG maçı 29 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ARSENAL - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabian, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

👉ARSENAL - PSG MAÇI CANLI İZLE👈

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