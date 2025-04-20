TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...
Real Madrid'de 2. sezonunu geçiren ancak beklediği süreleri almakta zorlanan milli yıldız Arda Güler için son olarak İspanyol basınından flaş bir takas iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Bu sebeple Real Madrid'in Bayer Leverkusen'e bir takas teklifinde bulunacağı iddia edildi.
XABI ALONSO'YA KARŞILIK ARDA GÜLER!
Diario Sport'ta yer alan habere göre, Real Madrid Xabi Alonso'yu Teknik Direktör olarak takımın başına getirebilmek için Arda Güler ve Nico Paz gibi genç isimleri Bayer Leverkusen'e gönderebileceği öne sürüldü.
Haberin devamında ise Arda Güler'in Bundesliga'dan ziyade Serie A'daki tekliflere daha açık olduğu vurgulandı.
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