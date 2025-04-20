TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

Eflatun beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenmesi ve ligdeki şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisine düşmesinin ardından sezon sonunda Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağı iddiaları gündemde yer alırken yerine geçecek isim olarak ise Xabi Alonso belirtiliyor.

3 sezondur Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve gelecek sezon Bundesliga ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan İspanyol Teknik Adam için Leverkusen, Real Madrid'den serbest kalma bedeli ödemesini talep ederken Real Madrid ise 10 milyon Euro olduğu iddia edilen bonservis bedelini bir teknik direktör için ödemek istemiyor.