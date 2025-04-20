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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

Real Madrid'de 2. sezonunu geçiren ancak beklediği süreleri almakta zorlanan milli yıldız Arda Güler için son olarak İspanyol basınından flaş bir takas iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 17:21
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TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulmakta zorlanan Arda Güler hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

Eflatun beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenmesi ve ligdeki şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisine düşmesinin ardından sezon sonunda Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağı iddiaları gündemde yer alırken yerine geçecek isim olarak ise Xabi Alonso belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

3 sezondur Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve gelecek sezon Bundesliga ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan İspanyol Teknik Adam için Leverkusen, Real Madrid'den serbest kalma bedeli ödemesini talep ederken Real Madrid ise 10 milyon Euro olduğu iddia edilen bonservis bedelini bir teknik direktör için ödemek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

Bu sebeple Real Madrid'in Bayer Leverkusen'e bir takas teklifinde bulunacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

XABI ALONSO'YA KARŞILIK ARDA GÜLER!

Diario Sport'ta yer alan habere göre, Real Madrid Xabi Alonso'yu Teknik Direktör olarak takımın başına getirebilmek için Arda Güler ve Nico Paz gibi genç isimleri Bayer Leverkusen'e gönderebileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Yılın takas planı! Xabi Alonso ve Arda Güler...

Haberin devamında ise Arda Güler'in Bundesliga'dan ziyade Serie A'daki tekliflere daha açık olduğu vurgulandı.

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